В полицию поступило сообщение от 32-летнего местного жителя о минировании автомобиля. В ходе проведения проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено...

Сотрудники полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании.В территориальный отдел полиции через службу 112 поступило сообщение о минировании автомобиля. В ходе проведения проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было.Для дальнейшего разбирательства гражданин, позвонивший в полицию, был доставлен в дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы. Им оказался 32-летний местный житель.По данному факту отделом дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79