В ходе мероприятий зафиксированы факты нарушений водителями правил дорожного движения, касающихся применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

В рамках пропагандистской кампании «Внимательный водитель за рулем» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели рейдовые мероприятия вблизи дошкольных учреждений в городах Петушки и Покров.Сотрудники ОГИБДД проверили соблюдение водителями правил дорожного движения, касающихся использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Автолюбители с пониманием отнеслись к проверкам. Сотрудники полиции напоминали водителям о соблюдении Правил дорожного движения и о том, что в соответствии с п. 22.9. Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.В ходе рейдов сотрудники ОГИБДД выявили 6 правонарушений, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств,Водителям транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции вручили памятки по безопасности дорожного движения и напомнили, что обеспечение безопасности маленьких пассажиров - обязанность водителя.Рейдовые мероприятия по соблюдению водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств будут продолжены.