В пятиэтажном доме в Смоленске обрушилась плита перекрытия на верхнем техническом этаже. Жильцы двух подъездов эвакуированы из здания. Решается вопрос о временном размещении жителей.

В пятиэтажном доме в Смоленске обрушилась плита перекрытия на верхнем техническом этаже. Погибших и пострадавших нет. Жильцы двух подъездов эвакуированы из здания. Решается вопрос о временном размещении жителей.Дом во 2-м Краснофлотском переулке Смоленска введен в эксплуатацию в 1995 году, сообщает РИА Новости. Сейчас прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. Для оценки техсостояния пятиэтажки будет использован аппаратно-диагностический комплекс "Стрела".