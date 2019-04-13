В Судане глава Военного Совета страны ушел в отставку и назначил преемника. Оппозиция требует, чтобы офицеры сформировали гражданское правительство. Что происходит в Судане?

В Судане глава Военного Совета страны ушел в отставку и назначил преемника. Оппозиция требует, чтобы офицеры сформировали гражданское правительство. Что происходит в Судане?Вторая смена власти в Судане всего за несколько дней: министр обороны Авад бен Ауф сложил с себя полномочия главы Военного Совета страны."Я объявляю, что я, глава переходного Военного Совета страны, слагаю с себя полномочия. Я выбрал в качестве своего преемника человека, чьему опыту я доверяю. Я доверяю его эффективности как руководителя и серьезности его намерений. Я верю, что он приведет наш корабль в тихую гавань", — сказал он.Преемником стал генеральный инспектор вооруженных сил страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, который уже принес присягу. СМИ сообщают, что именно он — реальный архитектор переворота в Судане. В своих действиях он опирается на силы быстрого реагирования — то есть, на суданский спецназ.После отставки бен Ауфа на улицы вышли тысячи жителей. Они размахивали флагами и скандировали лозунг "Свобода, мир и правосудие"."Мы — поколение людей, которые знают, чего они хотят. Мы свергли правительство, которое держалось 30 лет. Сегодня ночью мы празднуем. Нам потребовалось много времени, но мы свергнем любую власть, которая будет хоть как-то напоминать прежнюю", — говорит одна из протестующих.Энтузиазм простых жителей разделяют и суданские общественные деятели."Я думаю, что это — очень важный урок. Я думаю, что это — исторический, поворотный момент для нашей страны, и мы должны воспринимать его как начало новой эры", — говорит журналист Файзал Мохамед Салах.Международные наблюдатели проявляют большую сдержанность в своих оценках. Власть в стране по-прежнему принадлежит военным.Газета The Wall Street Journal пишет, что отставка бен Ауфа — признак разногласий среди военной элиты Судана. Издание отмечает, что демонстранты продолжают требовать сформировать гражданское, а не военное правительство.МИД Канады закрыл свое посольство в Хартуме и выпустил обращение, в котором призвал офицеров отменить чрезвычайное положение в стране и отойти от дел. Впрочем, как отмечают эксперты, надежда на демократические преобразования в Судане пока сохраняется.Новый глава военного совета Судана аль-Бурхан должен сегодня встретиться с представителями оппозиции — об этом сообщает пресса. Также он постановил отпустить на свободу всех офицеров, которые обеспечивали безопасность демонстрантов во время протестных акций.А представители суданского спецназа, на который опирается аль-Бурхан, выдвинули свою программу политических преобразований. Они призывают ограничить переходный период в стране полугодом, начать диалог с общественными организациями и провести выборы.