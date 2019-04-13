В матче 23-го тура первенства молодежных команд России петербургский Зенит на своем поле разгромил махачкалинский Анжи со счетом 4:1. Но матч запомнится не крупным счетом, а сумасшедшим автоголом в исполнении полузащитника сине-бело-голубых Левина.

В матче 23-го тура первенства молодежных команд России петербургский "Зенит" на своем поле разгромил махачкалинский "Анжи" со счетом 4:1. Но матч запомнится не крупным счетом, а сумасшедшим автоголом в исполнении полузащитника "сине-бело-голубых" Левина.У победителей встречи голами отметились Андрей Анисимов (49-я минута), Максим Бачинский (61), Максим Левин (78) и Никита Симдянкин (90). Хавбек Левин, помимо гола в ворота махачкалинцев, записал на свой счет необычный автогол – Максим открыл счет в игре, отправив мяч в ворота своего одноклубника Николая Рыбикова с 30 метров.