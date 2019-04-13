По предварительным данным, в Тюмени в ходе проведения контртеррористической операции были ликвидированы приверженцы террористической группировки Исламское государство (запрещена в России).

По предварительным данным, в Тюмени в ходе проведения контртеррористической операции были ликвидированы приверженцы террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).Как сообщил информированный источник "Интерфакса", подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. По предварительным данным, среди мирных жителей жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Тюмени силовые структуры проводили операцию по задержанию подозреваемых в связях с "Исламским государством", планировавших теракты в местах массового скопления людей.По информации ТАСС, в зоне проведения контртеррористической операции возник пожар в жилом доме. Источник в экстренных службах Тюмени уточнил, что загоревшийся дом находится в зоне оцепления, в настоящее время его тушат.Контртеррористическая операция проводится в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации Калининского административного округа. Зона оцепления расположена на окраине Тюмени, в нее попали жилые дома. Рядом с зоной оцепления находится лицей.Представитель Национального антитеррористического комитета уточнил, что были ликвидированы двое боевиков. По его словам, на предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были нейтрализованы в результате последовавшей скоротечной перестрелки.Информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных людей была получена управлением ФСБ России по Тюменской области в пятницу, 12 апреля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, после чего руководитель оперативного штаба в Тюменской области принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории одного из районов Тюмени, передает ТАСС.