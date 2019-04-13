В ходе обследования принадлежащего мужчине гаражного бокса были обнаружены и изъяты предмет, похожий на револьвер, и основные части к нему...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО и оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении револьвера и основных частей к нему.В результате отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, у которого в ходе обследования принадлежащего ему гаражного бокса на Кунцевской улице были обнаружены и изъяты предмет, похожий на револьвер, и основные части к нему, которые он незаконно хранил без соответствующего разрешения. Предметы находились в морозильной камере.Согласно проведенному исследованию изъятое является ручным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом и пригодным к стрельбе.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93