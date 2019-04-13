В знаменитой высотке на Котельнической набережной в Москве на продажу выставлена пятиуровневая квартира.

Квартира занимает с 4-го по 8-й этажи в правом крыле дома, окна выходят на набережную и во двор, пишет "РБК-Недвижимость". Продать жилье владельцы планируют за 14 миллионов долларов (это около 900 миллионов рублей).На каждом этаже квартиры расположено по 10-11 окон, внутри проведен современный ремонт.В числе покупателей хозяева видят либо тех, кто хочет жить в просторном частном пентхаусе, либо инвесторов, которые пожелают организовать апартаменты или отель.Средняя стоимость квадратного метра в высотке на Котельнической, по данным издания, составляет более 500 тысяч рублей.