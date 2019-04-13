Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде. Однако, посылая британца в нокаут чемпион мира получил серьезную травму: медики подозревают перелом руки.

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде. Однако, посылая британца в нокаут чемпион мира получил серьезную травму: медики подозревают перелом руки."Похоже, я сломал правую руку, когда нокаутировал его [Кроллу], — цитирует Ломаченко ES News. – На днях поеду в больницу и будем решать что-то". Тем не менее, предварительные прогнозы не слишком утешительны: на восстановление боксеру с Украины потребуется от полутора до двух месяцев".Как уже сообщали 33Live.RuRu, действующий чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной организации бокса Ломаченко победил соперника из Великобритании досрочно в четвертом раунде.