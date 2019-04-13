На этих выходных читатели Дни.ру могут порадовать своих близких необычным салатом из свеклы с ананасом и черносливом. Новый постный рецепт представил бренд-шеф ресторана Русский Паб Алексей Семенов.

На этих выходных читатели "Дни.ру" могут порадовать своих близких необычным салатом из свеклы с ананасом и черносливом. Новый постный рецепт представил бренд-шеф ресторана "Русский Паб" Алексей Семенов.Продолжается пятая седмица Великого православного поста. На протяжении всей недели мирянам запрещено употреблять пищу животного происхождения. К ней традиционно относят мясо, молочные продукты и яйца. Небольшие послабления для верующих наступают в выходные. Православные могут готовить блюда с добавлением растительного масла на основе постных рецептов.В это воскресенье, 14 апреля, верующие вспоминают о подвиге преподобной Марии Египетской. В юном возрасте она покинула дом и стала вести блудную жизнь. Спустя несколько лет, в день Воздвижения Креста Господня, Мария захотела вместе с паломниками зайти в иерусалимский храм, но не смогла переступить порог.Женщина осознала свое грехопадание и обратилась с молитвой к иконе Божьей Матери в притворе церкви. После этого она смогла зайти в храм. Мария приняла причастие и, распрощавшись с мирскими заботами, отправилась в пустыню, где провела 47 лет в молитве и посте. В среду пятой седмицы Великого православного поста миряне идут в церковь на утреннюю службу "Мариино стояние", на которой прочитываются житие Марии Египетской и Великий покаянный канон.Рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливомот бренд-шефаресторана "Русский Паб" Алексей СеменовВам понадобится: 200 граммов отварной свеклы, 100 граммовананаса, 100 граммов чернослива, 20 граммов грецкого ореха (ядро), 30 граммовмикст-салата, 4 грамма семян кунжута,Для медово-имбирной заправки: 2 столовые ложки меда, 1чайная ложка корня имбиря, 1 столовая ложка лимонного сока, 200 млрастительного масла, 5 граммов соли, 2 грамма перца.Способ приготовления:Нарезать свеклу крупными ломтиками.Ананас почистить,порезать и обжарить на антипригарной сковороде, без масла до румяной корочки имягкости.Чернослив крупно порубить.В миске смешать мед, тертый корень имбиря, лимонный сок,соль и перец.Затем при постоянном помешивании влить растительное масло (можноиспользовать погружной блендер). Должна получиться однородная масса.На блюдо выложить ломтики свеклы и ананаса сверху чернослив,ядро грецкого ореха. Украсить листьями микст-салата, полить медово-имбирнойзаправкой и посыпать семенами кунжута.На сайте "Дни.ру" вы найдете рецепты блюд, которые идеально пойдут для . Здесь вы также встретите подробный материал о правилах питания в эти недели.