Снести его должны уже через несколько дней.

Ветхий деревянный дом на Авиационной улице в Южно-Сахалинске расселен и должен быть снесен. Местные жители обратили внимание, что дом частично разобран, причем сносить его стали с первого этажа.Фото: astv.ru"Дом разобрали частично. Его состояние с каждым днем становится только хуже. Половина дома висит, кажется, что она вот-вот обвалится и может кого-нибудь придавить. И в таком состоянии дом с начала зимы. Рядом стоящие дома быстро разобрали, а он стоит", - говорят местные жители, слова которых приводит портал astv.ru.Власти говорят, что постановление о сносе дома уже выписано, а сама процедура сноса должна состояться 15 апреля.