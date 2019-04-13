Максим Виторган не страдает от недостатка внимания со стороны женщин. Актер опубликовал в своем Instagram снимок с очередной дамой.

Максим Виторган не страдает от недостатка внимания со стороны женщин. Актер опубликовал в своем Instagram снимок с очередной дамой., судя по всему, пережил развод с Ксенией Собчак и пришел в себя. После нескольких публикаций в Instagram в сети появились слухи, что Виторган утешается в объятиях неизвестной блондинке. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому".Новая пассия сопровождала Виторгана, когда он пришел посмотреть новый жилой дом на Краснопресненской набережной, при этом явно ухаживал за девушкой и выглядел счастливым.Поклонники Виторгана тоже обратили внимание, что мужчина в последнее время кажется более довольным жизнью. После того, как страсти вокруг романа Собчак и Богомолова поутихли, Виторган, кажется начал новую жизнь.Ранее "Дни.ру" писали о том, что актера заметили обнимающимся с актрисой Дарьей Екамасовой. Совместную фотографию Максим Виторган позднее разместил на странице в Instagram.Правда в подписи к посту артист назвал коллегу прекрасной женщиной и добавил, что она хочет работать в театре и ищет режиссера. Многие пользователи отметили, что они прекрасно смотрятся вместе, и порекомендовали внимательнее присмотреться к коллеге.