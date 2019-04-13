Владимир Путин посетил торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, посвящённый Дню Космонавтики. Президент поздравил всех присутствующих с праздником и напомнил об истории освоения космоса.

Владимир Путин посетил торжественный вечер в Государственном Кремлевском дворце, посвящённый Дню Космонавтики. Президент поздравил всех присутствующих с праздником и напомнил об истории освоения космоса."Сегодня, чтобы быть в числе стран-лидеров, лидеров на Земле, нужно быть лидерами и в космосе. Поэтому я глубоко убеждён: освоение космического пространства – важнейшее направление нашего национального развития, источник и уникальных кадров, и собственных технологий, причём в самых разных областях. В ближайшие годы продолжим развёртывание систем связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. Для этого намерены, безусловно, наращивать нашу спутниковую группировку, в том числе на устойчивой геостационарной орбите. Необходимо расширять исследования дальнего космоса и программ полётов, причём не только автоматических, беспилотных, но, разумеется, и с участием человека", — заявил Владимир Путин.