В мексиканском туристическом городе Плайя-дель-Кармен нашли отрезанную человеческую голову. Ее оставили у здания городской администрации с типичным наркопосланием – угрозы полиции и силовикам, которые якобы поддерживают конкурентов картеля.

В мексиканском туристическом городе Плайя-дель-Кармен нашли отрезанную человеческую голову. Ее оставили у здания городской администрации с типичным наркопосланием – угрозы полиции и силовикам, которые якобы поддерживают конкурентов картеля.Безопасные ранее Плайя-дель-Кармен и Канкун стали сейчас местом кровавых разборок между наркокартелями, передает РИА Новости.