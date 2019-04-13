Полицейские задержали правонарушителя

Полицейские задержали правонарушителяВо Владимире молодой человек катался на лонгборде (разновидность скейтборда), уцепившись за багажник легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.По данным пресс-службы, 8 апреля в Интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как молодой человек, уцепившись за багажник легковушки, катается по проезжей части во Владимире.Личность парня, а также водителя машины установлены. Ими оказались местные жители 21 и 22 лет.В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения» и ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля».Кроме того, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения, сказали в пресс-службе.