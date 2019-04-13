Российский хоккеист Никита Гусев расторг контракт с петербургским СКА. Срок соглашения действовал до 30 апреля. 26-летний россиянин намерен перебраться за океан, где подпишет договор с Вегас Голден Найтс.

Российский хоккеист Никита Гусев расторг контракт с петербургским СКА. Срок соглашения действовал до 30 апреля. 26-летний россиянин намерен перебраться за океан, где подпишет договор с "Вегас Голден Найтс".Об этом сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста TSN. Примечательно, что Гусев может принять участие в текущих играх Кубка Стэнли, в котором "Вегас" проводит серию с "Сан-Хосе Шаркс". Команды сыграли одну встречу, в которой успех праздновали "акулы".Напомним, что в текущем регулярном сезоне Гусев набрал в составе СКА 82 очка (17+65), а в Кубке Гагарина еще 19 (9+10). Однако это не спасло клуб с берегов Невы от вылета из плей-офф – в финале Западной конференции СКА проиграл серию ЦСКА (3:4).