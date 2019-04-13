Членство в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которое указал в протоколе Павел Пятницкий, задержанный за стрельбу в центре столицы, - давление на следствие своим статусом, сообщил глава организации Вадим Горшенин.

Членство в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которое указал в протоколе Павел Пятницкий, задержанный за стрельбу в центре столицы, — давление на следствие своим статусом, сообщил глава организации Вадим Горшенин.Горшенин добавил, что комиссия не может разбираться в этом деле, потому что членов назначает Общественная палата. Но комиссия по этике обязательно займется поступком Пятницкого, который так решил продолжить празднования дня рождения. Решил проявить себя, подчеркнул руководитель ОНК.Сам Пятницкий мотивы своего поступка прояснить отказался. Заместитель председателя организации Максим Григорьев добавил, что видел Пятницкого в отделении полиции, ему было явно плохо после возлияний, так что от комментариев он отказался, передает РИА Новости.Член Общественной палаты РФ, спортсмен Дмитрий Носов призвал наказать адвоката, члена Общественной наблюдательной комиссии Павла Пятницкого "за пьяные понты". Пятницкий и Носов отмечали день рождения последнего в кафе на Цветном бульваре в Москве. После этого член ОНК устроил стрельбу и был задержан полицией.