В столице Болгарии Софии стартовал очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. Российская художница Александра Солдатова победила в стартовом виде программы – индивидуальном многоборье, показав гроссмейстерский результат 82,450 балла.

В столице Болгарии Софии стартовал очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. Российская "художница" Александра Солдатова победила в стартовом виде программы – индивидуальном многоборье, показав гроссмейстерский результат 82,450 балла.Вторая наша участница молодая Екатерина Селезнева выступила не столь успешно, заняв только 9-е место с результатом 75,400 балла. Призерами в многоборье стали представительница Израиля Линой Ашрам (80,450) и хозяйка помоста болгарка Катрин Тасева (80,150).