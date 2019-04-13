Россия не планирует изолироваться от мира, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что закон об устойчивом Рунете призван защитить страну от новых вызовов и угроз.

Россия не планирует изолироваться от мира. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что закон об устойчивом Рунете призван защитить страну от новых вызовов и угроз.По ее словам, нужно опасаться не этого закона, а возможности отключения России "от цифровых технологий, цифровых порталов, от Интернета". Российские власти не могут исключать подобных угроз, и поэтому заблаговременно принимают меры, передает РИА Новости."Россия ни в коей мере не хочет отгораживаться от мира, изолироваться от мира. Это бессмысленно и невозможно", — сказала Матвиенко.Накануне Дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета​​​. Документ был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. Предполагается обязать российских провайдеров установить специальное оборудование, которое позволит сохранить работоспособность Рунета при возможном отключении от международной сети. Кроме того, при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления, который будет обеспечивать доступность услуг связи в стране в любых экстраординарных ситуациях.