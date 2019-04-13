Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Как выяснилось, он устроил стрельбу на Цветном бульваре.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом дела о хулиганстве. Как выяснилось, он устроил стрельбу на Цветном бульваре.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, мужчина, находившийся в салоне машины "Форд", несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли рядом с "Фордом" "несколько предметов, похожих на гильзы".Стрелявший, мужчина 1984 года рождения, задержан, возбуждено уголовное дело.