Создание перспективной зенитной ракетной системы С-500 подходит к концу, заявил газете Красная звезда заместитель командующего ВКС России Юрий Грехов. Кроме того, вместе с новыми ЗРК появятся и современные радиолокационные станции, добавил он.

Создание перспективной зенитной ракетной системы С-500 подходит к концу, заявил газете "Красная звезда" заместитель командующего ВКС России Юрий Грехов. Кроме того, вместе с новыми ЗРК появятся и современные радиолокационные станции, добавил он.Информации о С-500 очень мало. По данным из открытых источников, комплекс сможет перехватывать не только любые летательные аппараты, но и боеголовки баллистических ракет, гиперзвуковые цели, космические спутники на низкой орбите.О начале испытаний С-500 уже сообщалось в июле 2018 года. Тогда же и стало известно о тестировании новой ракеты для С-400 с дальностью полета до 400 километров. По неподтвержденной информации она будет использоваться и на С-500.