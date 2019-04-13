Зеленский просто бросил трубку практически в лицо действующему президенту, заявила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко. Она увидела, какой это был стресс для президента. Кроме того, Тимошенко если не взяла на себя роль арбитра на дебатах, то заняла место над схваткой.

Зеленский просто "бросил трубку практически в лицо действующему президенту", заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она увидела, какой это был стресс для президента. Кроме того, Тимошенко если не взяла на себя роль арбитра на дебатах между двумя кандидатами на пост президента Украины, то заняла место над схваткой."Зная о его проблемах со здоровьем, — продолжила Тимошенко разговор о Петре Порошенко, — у него просто пересохло во рту. И он не мог дальше говорить".Тимошенко дала несколько советов Зеленскому и Порошенко, отмечает ТАСС."Нужно просто быть людьми, — подчеркнула Тимошенко. Уметь вовремя подать друг другу глоток воды и перейти к возрождению и созиданию Украины. Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса".Так в своем Facebook Тимошенко отреагировала на перепалку Порошенко и Зеленского в прямом эфире канала "1+1" в программе "Право на власть" поздним вечером 11 апреля 2019 года. Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что Порошенко пришел в эфир без приглашения, поэтому телеканал намерен подать на него в суд."Я знаю, что часть людей на Украине верит в то, что вы сделали часть добрых дел для нашей страны, — обратилась Юлия Тимошенко к Петру Порошенко. — И потому в это тяжелое для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку. И как бы трудно ни было, защитить статус поста президента и статус государства".Зеленскому она посоветовала, если он мечтает занять должность главы государства, беречь достоинство и честь этой должности.После выступления в эфире ток-шоу на канале "1+1" Петр Порошенко отправился на встречу к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Это их 16 встреча. Между тем, Зеленский с Порошенко общался по телефону из Парижа, где у него встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В Берлине Порошенко заявил, что сейчас ему надо сосредоточиться на борьбе за голоса избирателей, реализовать программу: провести теледебаты, чтобы украинцы не покупали кота в мешке, а сделали осознанный выбор и поддержали реального, а не виртуального кандидата.Поведение Зеленского, который перебивал Порошенко, а после того, как озвучил свою позицию по неизменности даты дебатов, бросил трубку, президент Украины комментировать не захотел. Он только заявил, что все, кто видел это, уже сделали соответствующие выводы.То, что Зеленский опередил Порошенко в первом туре, президент Украины считает нормальным."По моему глубокому убеждению, это выбор украинского народа, который надо уважать, — заявил Порошенко. — То, что у нас, как бы это назвать, несистемные политики сегодня получают определенные результаты, думаю, что это пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным".Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. Второй тур состоится 21 апреля. При этом, по данным соцопроса социологической группу "Рейтинг", перед вторым туром выборов президента Украины Зеленский набирает 61% голосов, а рейтинг Порошенко находится на отметке 24%.