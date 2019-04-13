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<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2019-zelenskij-vrezal-poroshenko-po-bolnomu.html" target="_blank">Зеленский врезал Порошенко по больному</a> - Шоумен Владимир Зеленский откровенно рассказал, что произошло между ним и Петром Порошенко во время последнего телефонного разговора. Соперники не смогли разговаривать спокойно и диалог превратился в настоящую перепалку.