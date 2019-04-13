Шоумен Владимир Зеленский откровенно рассказал, что произошло между ним и Петром Порошенко во время последнего телефонного разговора. Соперники не смогли разговаривать спокойно и диалог превратился в настоящую перепалку.

Шоумен Владимир Зеленский откровенно рассказал, что произошло между ним и Петром Порошенко во время последнего телефонного разговора. Соперники не смогли разговаривать спокойно и диалог превратился в настоящую перепалку.Участник президентской гонке на Украине заявил, что изменил свое отношение к своему сопернику Петру Порошенко. В частности, после последнего телефонного разговора в эфире программы "Право на владу", который состоялся между оппонентами 11 апреля, Зеленский перестал уважать Порошенко.Такую перемену шоумен объяснил тем, что услышал множество оскорблений в свой адрес от действующего главы государства."Этот человек столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему. Поскольку это всенародно избранный президент. Но на моральном уровне, чисто человеческом, я считаю, что он просто оскорбляет", – высказался Зеленский.Он отметил, что привык разговаривать со всеми людьми на равных, несмотря на свою известность. Поэтому очень негативно относится к оскорблениям. Зеленский подчеркнул, что в случае победы на выборах никогда не будет относится к людям Украины свысока, как это делает Порошенко."Я всегда фотографируюсь с людьми, всегда разговариваю. Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю", – заверил комик.При этом он подчеркнул, что несмотря на достаточно серьезную выдержку, он больше не собирается терпеть оскорбления в свой адрес."Я прощаю по-человечески любого человека. Меня можно несколько раз обидеть, но у меня больше нет щек. Я подставил левую, подставил правую, но я же живой человек. Со мной так разговаривали, и я ответил так, как посчитал нужным", – резюмировал Владимир Зеленский.