Жительница Ярославля представилась ребенком, когда к ней в дверь постучались судебные приставы – женщина накопила 80 тысяч рублей долгов за услуги ЖКХ.

Приставы вместе с работниками газовой службы проводили рейд. В одной из квартир хозяйка изменила голос и сообщила из-за двери, что мамы нет дома и продиктовала номер телефона.Однако когда пристав разговаривал с "мамой" в трубке залаяла собака – та же, что и за закрытой дверью, пишет сайт ЯрNews.После этого ломать комедию было бессмысленно, и женщина открыла дверь. Коммунальщики перекрыли газ, а приставы арестовали телевизор. Теперь, чтобы возобновить газоснабжение, должнице придется оплатить счета, судебные издержки и работу газовой службы.