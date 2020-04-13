На этой неделе пройдут две виртуальные сессии - конференции Всемирного банка и МВФ. Помимо этого, выйдет Бежевая книга ФРС. Все эти события пройдут на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом, которая идет по всему миру. Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.
На этой неделе пройдут две виртуальные сессии — конференции Всемирного банка и МВФ. Помимо этого, выйдет "Бежевая книга" ФРС. Все эти события пройдут на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом, которая идет по всему миру.
Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.
Понедельник, 13 апреля
- Выходной по случаю празднования католической Пасхи во многих странах Европы и мира
- Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации
13 апреля президент Франции выступит с обращением к нации, в котором он, как ожидается, может продлить карантин. Помимо этого, он также может объявить о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Вторник, 14 апреля
- Будет опубликована важная статистика российских компаний
Ожидается, что 14 апреля будут опубликованы операционные результаты ПАО "Северсталь", ПАО "ММК" за I квартал.
- Весенние встречи ВБ и МВФ в режиме видеоконференции
В этот же день пройдут две весенние конференции – Всемирного банка и Международного валютного фонда. В связи с эпидемией коронавируса все сессии проходят в режиме видеоконференции. Кроме того, будут обнародованы доклады МВФ о международной финансовой стабильности и о перспективах развития мировой экономики.
Среда, 15 апреля
- США опубликуют важную статистику
В среду ожидается выход важной статистики из США. Будут обнародованы следующие показатели: розничные продажи за март, промпроизводство за март, индекс производственной активности Empire State Manufacturing за апрель.
- "Бежевая книга" ФРС
15 апреля также будет опубликована "Бежевая книга" ФРС – это экономический обзор ФРС США, который составляется на основе отчетных документов 12 банков, которые входят в ее состав. Как правило, публикуются данные о текущем состоянии экономики, промышленности, рынке труда, а также делаются прогнозы на будущее.
- Виртуальная встреча министров экономики и глав центробанков “Группы 20”
В среду также пройдет встреча министров финансов и глав ЦБ Группы 20. Встреча, как и другие сессии на высшем уровне, пройдет в режиме видеоконференции.
- МЭА опубликует обзор рынка нефти, прогнозы спроса
Весь мир ждал сделки ОПЕК+ по нефти, внимание СМИ было приковано к рынку нефти. В итоге России и Саудовской Аравии удалось прийти к соглашению по сокращению добычи. На этом фоне особое внимание будет обращено к обзору МЭА и прогнозам относительно спроса на сырье.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит ежегодный отчет о работе правительства
15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме, где он представит отчет о работе правительства.
- Онлайн-пресс-конференция директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой
Ранее Кристалина Георгиева заявила, что эпидемия коронавируса привела к ни с чем не сравнимому экономическому кризису. Совместно с коллегами из МВФ и другими международными организациями она работает над разработкой мер поддержки мировой экономики в это непростое время.
Четверг, 16 апреля
- ОПЕК опубликует обзор рынка нефти, прогнозы по спросу и добыче
После заключения сделки по сокращению добычи нефти цены на нефть начали расти. Эксперты и аналитики рынка нефти делают свои прогнозы относительно того, как будет меняться ситуация на рынке после заключения сделки.
- Видеоконференция министров торговли ЕС
Министры торговли стран Евросоюза во время конференции, которая пройдет в видеоформате, обсудят необходимые меры по поддержке торговли, а также обсудят сложившуюся ситуацию из-за коронавируса.
Пятница, 17 апреля
- Китай опубликует важную статистику
В частности, будут опубликованы следующие данные: ВВП за I квартал, промпроизводство за март.
- Совет Федерации РФ рассмотрит проекты о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса
Совет Федерации на заседании в пятницу будет рассматривать ряд законопроектов, которые направлены на поддержку граждан России, а также на помощь бизнесу в условиях эпидемии коронавируса.