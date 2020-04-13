На этой неделе пройдут две виртуальные сессии - конференции Всемирного банка и МВФ. Помимо этого, выйдет Бежевая книга ФРС. Все эти события пройдут на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом, которая идет по всему миру. Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.

На этой неделе пройдут две виртуальные сессии — конференции Всемирного банка и МВФ. Помимо этого, выйдет "Бежевая книга" ФРС. Все эти события пройдут на фоне продолжающейся борьбы с коронавирусом, которая идет по всему миру.Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели в экономике.Понедельник, 13 апреля- Выходной по случаю празднования католической Пасхи во многих странах Европы и мира- Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации13 апреля президент Франции выступит с обращением к нации, в котором он, как ожидается, может продлить карантин. Помимо этого, он также может объявить о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.Вторник, 14 апреля- Будет опубликована важная статистика российских компанийОжидается, что 14 апреля будут опубликованы операционные результаты ПАО "Северсталь", ПАО "ММК" за I квартал.- Весенние встречи ВБ и МВФ в режиме видеоконференцииВ этот же день пройдут две весенние конференции – Всемирного банка и Международного валютного фонда. В связи с эпидемией коронавируса все сессии проходят в режиме видеоконференции. Кроме того, будут обнародованы доклады МВФ о международной финансовой стабильности и о перспективах развития мировой экономики.Среда, 15 апреля- США опубликуют важную статистикуВ среду ожидается выход важной статистики из США. Будут обнародованы следующие показатели: розничные продажи за март, промпроизводство за март, индекс производственной активности Empire State Manufacturing за апрель.- "Бежевая книга" ФРС15 апреля также будет опубликована "Бежевая книга" ФРС – это экономический обзор ФРС США, который составляется на основе отчетных документов 12 банков, которые входят в ее состав. Как правило, публикуются данные о текущем состоянии экономики, промышленности, рынке труда, а также делаются прогнозы на будущее.- Виртуальная встреча министров экономики и глав центробанков “Группы 20”В среду также пройдет встреча министров финансов и глав ЦБ Группы 20. Встреча, как и другие сессии на высшем уровне, пройдет в режиме видеоконференции.- МЭА опубликует обзор рынка нефти, прогнозы спросаВесь мир ждал сделки ОПЕК+ по нефти, внимание СМИ было приковано к рынку нефти. В итоге России и Саудовской Аравии удалось прийти к соглашению по сокращению добычи. На этом фоне особое внимание будет обращено к обзору МЭА и прогнозам относительно спроса на сырье.- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представит ежегодный отчет о работе правительства15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин впервые выступит в Госдуме, где он представит отчет о работе правительства.- Онлайн-пресс-конференция директора-распорядителя МВФ Кристалины ГеоргиевойРанее Кристалина Георгиева заявила, что эпидемия коронавируса привела к ни с чем не сравнимому экономическому кризису. Совместно с коллегами из МВФ и другими международными организациями она работает над разработкой мер поддержки мировой экономики в это непростое время.Четверг, 16 апреля- ОПЕК опубликует обзор рынка нефти, прогнозы по спросу и добычеПосле заключения сделки по сокращению добычи нефти цены на нефть начали расти. Эксперты и аналитики рынка нефти делают свои прогнозы относительно того, как будет меняться ситуация на рынке после заключения сделки.- Видеоконференция министров торговли ЕСМинистры торговли стран Евросоюза во время конференции, которая пройдет в видеоформате, обсудят необходимые меры по поддержке торговли, а также обсудят сложившуюся ситуацию из-за коронавируса.Пятница, 17 апреля- Китай опубликует важную статистикуВ частности, будут опубликованы следующие данные: ВВП за I квартал, промпроизводство за март.- Совет Федерации РФ рассмотрит проекты о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавирусаСовет Федерации на заседании в пятницу будет рассматривать ряд законопроектов, которые направлены на поддержку граждан России, а также на помощь бизнесу в условиях эпидемии коронавируса.