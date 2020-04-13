Коронавирус стал настоящей угрозой для мировой экономики, а также для благополучия отдельных стран. Тем не менее далеко не все мировые лидеры отнеслись к нему достаточно серьезно поначалу, что привело к трагическим последствиям. Сейчас, когда многие страны были вынуждены ввести жесткие меры по борьбе с распространением вируса, кажется маловероятным, что к нему могли относиться недостаточно серьезно.

Коронавирус стал настоящей угрозой для мировой экономики, а также для благополучия отдельных стран. Тем не менее далеко не все мировые лидеры отнеслись к нему достаточно серьезно поначалу, что привело к трагическим последствиям.Сейчас, когда многие страны были вынуждены ввести жесткие меры по борьбе с распространением вируса, кажется маловероятным, что к нему могли относиться недостаточно серьезно.Тем не менее ниже мы расскажем о мировых лидерах, которые поначалу не придали вирусу должного значения. Конечно, позже, когда ситуация стала ухудшаться, они изменили свое мнение.1. КитайМировое сообщество не раз упрекало власти Китая за то, что они преуменьшали угрозу распространения вируса в декабре, когда ситуация еще не казалась настолько серьезной. В итоге власти Китая не сообщили мировому сообществу необходимую важную информацию о вирусе, а также позволили миллионам человек путешествовать по всему миру, что и привело к распространению вируса по многим странам.Сообщения о новом вирусе появились в декабре 2019 году из китайского города Ухань. Однако ученые полагают, что вирус начал распространяться еще в ноябре. 31 декабря власти страны опубликовали заявление к ВОЗ, в котором они заявляли о том, что распространение заболевания можно предотвратить и контролировать. Однако уже к концу января власти признали, что этот новый вид вируса может распространяться с огромной скоростью и передаваться от человека к человеку. Несмотря на это, многие люди по-прежнему имели возможность путешествовать и распространять вирус.В итоге власти города Ухань приняли решение о закрытии города и о введении жестких мер карантина. Тем не менее ряд экспертов полагают, что если бы власти Китая раньше оповестили мировое сообщество об опасности нового вируса, его распространение можно было бы существенно сократить.2. ИталияПремьер-министр Италии Джузеппе Конте также поначалу не очень серьезно отнесся к новостям о вирусе. Он даже обвинил СМИ в том, что они раздувают информацию о распространении вируса. Тем не менее Италия оказалась в числе лидеров по количеству зараженных. В стране введен жесткий режим карантина. Особенно сильно пострадал регион Ломбардия. По состоянию на 10 апреля в стране более 18 800 человек умерли из-за вируса.3. СШАПрезидент США Дональд Трамп не раз высказывался о вирусе в том ключе, что это не более чем "утка", а также заявлял о том, что все под контролем.Однако к настоящему моменту США также стала страной с наиболее высокими показателями распространения вируса: в стране уже более 486 тысяч подтвержденных случаев и по меньшей мере 18 тысяч смертей. Многие связывают такое положение дел с тем, что власти поначалу не слишком серьезно отнеслись в распространению вируса и не предприняли необходимых мер для сдерживания.4. ВеликобританияПремьер-министр Борис Джонсон и правительство Великобритании также полагали, что коронавирус представляет "умеренную угрозу". Но так было лишь в самом начале, до конца февраля. Позже власти страны были вынуждены ввести карантин по всей стране.Позже сам Борис Джонсон заразился коронавирусом и попал в отделение интенсивной терапии.На данный момент в стране более 74 тысяч зараженных и 8 900 смертельных случаев.5. ИранИранские власти также заявляли, что вирус не будет проблемой для их страны. Кроме того, власти обвиняют в том, что они утаивали важную информацию.Еще в конце февраля власти Ирана заявляли, что коронавирус, который разрушает экономику Китая, не станет такой же сильной проблемой для их страны.Однако спустя всего две недели после таких заявлений Иран оказался в числе самых зараженных стран мира. В итоге в марте властям страны пришлось принять жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса.6. ИспанияПремьер-министр Испании Педро Санчес разрешил собрания людей на стадионах и во время различных мероприятий на фоне роста числа заболевших.В начале марта по мере роста числа заболеваний в Испании Санчес разрешил людям собираться в количестве не более 120 тысяч человек.Только 14 марта Санчес ввел жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако многие считают, что эти меры были приняты слишком поздно.В настоящий момент Испания занимает второе место по числу зараженных в мире – 157 тысяч подтвержденных случаев. 15 900 человек умерли.7. МексикаПрезидент Мексики не раз снисходительно отзывался о новостях о коронавирусе, заявляя своим гражданам, что не стоит поддаваться страху.Он также обвинял СМИ в том, что те нагнетают обстановку.Вопреки предупреждениям медиков президент настаивал на том, что у страны есть все необходимое оборудование, которое позволит справиться с заболеванием.Однако согласно некоторым отчетам в Мексике меньше больничных коек на душу населения, чем в Италии, Южной Корее или США. Таким образом, страна оказывается в зоне риска.Начиная с 1 апреля Мексика закрыла большую часть предприятий, многочисленные отели и зоны отдыха на 30 дней, но эксперты утверждают, что это решение было принято слишком поздно.8. БразилияПрезидент страны не раз оспаривал те меры, которые предлагают эксперты для сдерживания распространения коронавируса. В частности, он подвергал сомнению эффективность дистанцирования и самоизоляции.В конце марта президент проигнорировал предупреждение министра здравоохранения и посетил один из самых оживленных коммерческих районов Бразилии.Президент часто нарушал карантин, однако в стране все же были введены определенные меры, направленные на сдерживание распространения вируса. По состоянию на 10 апреля в Бразилии зафиксировано более 19 тысяч случаев заражений. 1 тысяча человек умерли из-за коронавируса.