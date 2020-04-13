Азиатский банк развития (АБР) увеличил размер своего пакета помощи развивающимся странам Азии в три раза до $20 миллиардов в связи с серьезными последствиями пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

"Азиатский банк развития" (АБР) увеличил размер своего пакета помощи развивающимся странам Азии в три раза до $20 миллиардов в связи с серьезными последствиями пандемии коронавируса, сообщает Reuters.Первоначально АБР выделил $6,5 миллиарда на финансовую поддержку развивающихся стран региона в условиях пандемии.Дополнительный пакет в размере $13,5 миллиарда включает в себя около $2,5 миллиарда в виде льгот и грантов."Эта пандемия грозит серьезно подорвать экономические, социальные достижения и достижения в области развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обратить вспять прогресс в области сокращения бедности и привести экономику к рецессии", — заявил президент АБР Масацугу Асакава.АБР ранее в этом месяце снизил прогноз экономического роста в Азии на 2020 год с 5,5% до 2,2%.Банк заявил, что кредиты и гарантии будут предоставлены финансовым учреждениям для оживления цепочек поставок. Кроме того, планируется поддержка малых и средних предприятий, которые реагируют на пандемию или подвержены ее влиянию, пишет Nikkei Asian Review.