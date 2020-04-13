Учёные впервые различили в атмосфере нашей звезды нити длиной в сотни километров, состоящие из раскалённой плазмы. Их природа остаётся загадкой для исследователей.

Учёные впервые различили в атмосфере нашей звезды нити длиной в сотни километров, состоящие из раскалённой плазмы. Их природа остаётся загадкой для исследователей.Открытие описано в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal."33Live.RuНаука" подробно рассказывали о том, сколь многого мы не знаем о Солнце. Например, загадкой остаётся механизм нагрева его короны до миллионов градусов. А между тем именно отсюда исторгаются облака плазмы, вызывающие магнитные бури с их порой не очень приятными последствиями для техники и, возможно, для самочувствия человека (последний вопрос всё ещё изучается).Телескоп Hi-C помог учёным сфотографировать корону нашей звезды с беспрецедентной детализацией. В 2018 году он ненадолго вышел в космос на суборбитальной ракете и сделал снимки, которые теперь проанализировали астрономы.Инструмент позволил различить детали размером от 70 километров, то есть 0,01% радиуса Солнца. Никогда ещё корона нашего светила не фотографировалась в таких подробностях."Подумайте об этом так: если вы смотрите футбольный матч по телевизору в стандартном разрешении, футбольное поле кажется вам зелёным и равномерным, — поясняет соавтор исследования Роберт Уолш (Robert Walsh) из Университета Центрального Ланкашира. — Посмотрите ту же игру в ультра-HD, и вы увидите отдельные травинки. Вот что мы можем увидеть благодаря изображениям Hi-C. Мы замечаем составные части, из которых состоит атмосфера звезды".Астрономы сфотографировали корону Солнца с рекордной детализацией и обнаружили неизвестные ранее структуры.Иллюстрация University of Central Lancashire.Там, где на менее подробных снимках взору представало лишь тёмное пустое пространство, специалисты обнаружили тонкие плазменные нити. Всего астрономы насчитали 49 таких "волокон". Их минимальная различимая протяжённость составила около 200 километров, а типичная — примерно 500 километров.Как и корона в целом, нити состоят из чрезвычайно горячей (миллионы градусов) плазмы. Механизм их возникновения пока остаётся загадкой, которую учёным предстоит разгадать. Ясно лишь, что основной силой, управляющей раскалённым газом солнечной атмосферы и организующей их в различные структуры, является магнитное поле звезды."Это удивительное открытие, которое может обеспечить лучшее понимание [природы] потока энергии, [идущего] через слои Солнца и в конечном итоге [достигающего] самой Земли, — говорит первый автор статьи Томас Уильямс (Thomas Williams), также из Университета Центрального Ланкашира. — Это очень важно, если мы хотим смоделировать и спрогнозировать поведение нашей животворной звезды".К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о других проектах, которые помогут лучше изучить Солнце. Например, о зонде, прошедшем в непосредственной его близости. Рассказывали мы и об аппарате, который впервые пронаблюдает полюса нашей звезды.