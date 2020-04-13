13 апреля АвтоВАЗ возобновил работу сборочных линий не только в Тольятти, но и на завода Lada Ижевск в Удмуртии.

13 апреля АвтоВАЗ возобновил работу сборочных линий не только в Тольятти, но и на завода "Lada Ижевск" в Удмуртии.Пресс-служба сообщает, что "предприятие полностью подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил". Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы, сотрудники обеспечены масками, а в ходе рабочего дня у сотрудников проверяют температуру. Для поддержания безопасного расстояния практически везде нанесли разметку, в столовых поменяли схемы рассадки.Также смещено по времени начало рабочих смен, чтобы не дать распространиться вирусу. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой. Под это решение изменили расписание автобусов, работы детских садов и столовых.С понедельника конвейеры также запускают Горьковский и Ульяновский автомобильные заводы, а также калининградский холдинг "Автотор". 8 апреля возобновил работу завод Haval в Тульской области.