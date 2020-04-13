Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в турецкой Галатасарае. Чемпион Турции предложил 29-летнему футболисту двухлетний контракт с возможностью продления на год.

Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в турецкой "Галатасарае". Чемпион Турции предложил 29-летнему футболисту двухлетний контракт с возможностью продления на год.Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Галатасарай" ведет переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. Сам Балотелли также заинтересован сменить "Брешию" на более сильный клуб. Марио рассчитывает вернуться в сборную Италии..В нынешнем сезоне Балотелли выступает за "Брешию". В 19 матчах Серии А Балотелли забил пять мячей.