Банк России 9 апреля в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на 13 миллиардов руб. Упреждающие продажи валюты проходят с 10 марта в рамках бюджетного правила для повышения предсказуемости действий властей и смягчения колебаний на финансовых рынках в условиях значительных изменений цен на нефть.

Банк России 9 апреля в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на 13 миллиардов руб. Упреждающие продажи валюты проходят с 10 марта в рамках бюджетного правила для повышения предсказуемости действий властей и смягчения колебаний на финансовых рынках в условиях значительных изменений цен на нефть.ЦБ намерен проводить упреждающие продажи до начала продаж валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ.Между тем доллар США и евро дешевеют на Московской бирже утром 13 апреля, первые сделки прошли по 73,2-73,59 руб. за $1 (в среднем минус 27 коп.). Евро подешевел до 80,54 руб. (минус 20,75 коп.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) снизилась на 24 коп. до 76,66 руб.