Новые смартфоны Apple, которые будут представлены осенью, получат угловатый дизайн и 3D-сканер — как у последних iPad Pro

Компания Apple осенью этого года представит четыре новые модели iPhone — две старшие с приставкой Pro и две младшие. Всем достанется "прямоугольный" дизайн в духе последнего iPad Pro, с острыми гранями и более плоскими экранами вместо закругленных краев.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании. По данным агентства, дисплей самого крупного айфона — iPhone Pro — окажется "чуть больше" 6,5-дюймовой панели, установленной в iPhone 11 Pro Max. В свою очередь, вырез на экране, в котором спрятаны фронтальная камера и датчики системы распознавания лиц Face ID, уменьшиться в размере.Две топовые модели iPhone Pro получат тройную камеру и, вслед за iPad Pro, лидар (лазерный дальномер, который сканирует окружающее пространство), две более дешевые — только две камеры. Как на планшетах, 3D-сканер в айфонах поможет открыть новые возможности для приложений дополненной реальности, позволит точнее захватывать движения людей и располагать виртуальные объекты на экране. Однако из сообщения Bloomberg нельзя понять, займет ли лидар место одной из трех камер iPhone Pro, или же будет дополнять их.Помимо смартфонов, в Apple готовят обновление "умных" колонок HomePod. По словам собеседника агентства, устройство сохранит дизайн, но в размере уменьшится почти вдвое. Выйти новинка должна во II-м квартале.Ожидается, что уже на этой неделе Apple представит "недорогую" модель айфона, которая получит дизайн от iPhone 8 и начинку от iPhone 11. Как ранее сообщил блогер Джон Проссер со ссылкой на источник, который присутствовал на закрытом совещании руководства Apple, iPhone 9 (SE 2) покажут 15 апреля, а в продажу он поступит неделей позже. Ориентировочная цена аппарата составит $399.