Банк России рекомендует финансовым организациям исключить из своей работы сокрытие рисков или введение клиентов в заблуждение, не раскрывая всех подробностей о финансовом продукте или услуге.

Банк России рекомендует финансовым организациям исключить из своей работы сокрытие рисков или введение клиентов в заблуждение, не раскрывая всех подробностей о финансовом продукте или услуге. Об этом сообщается в информационном письме, подписанном председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Письмо направлено руководителям финансовых организаций (кредитных и некредитных).ЦБ рекомендует мотивировать сотрудников честно вести себя с клиентами, повышать качество, а не количество продаж финансовых инструментов и услуг.Финансовые сотрудники ради количества привлеченных клиентов (денежных сумм для обслуживания в организации), продаж услуг и продуктов вводят клиента в заблуждение, преувеличивая выгодность предложения, скрывая особенности, риски, полную стоимость услуги или продукта. Такое сокрытие или недостоверная информация не только могут приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовым услугам, продуктам."Подобные недобросовестные практики финансовых организаций зачастую связаны с материальным стимулированием сотрудников к увеличению количества продаж", — отмечается в комментарии Банка России.ЦБ рекомендует финансовым организациям, работающими с клиентами, разработать и утвердить внутренние стандарты работы с клиентами, продажи финансовых инструментов и услуг, включая агентские сети.Эти стандарты должны выполняться всеми сотрудниками, а их выполнение обязаны контролировать сами финансовые организации. Соблюдать указанные стандарты следует всем сотрудникам компаний. Особенно необходимо мотивировать менеджеров исполнительных органов финансовых организаций, руководителей среднего звена, отвечающих за рекламу, продвижение и продажу инструментов, услуг. Мотивация и ответственность должна распространяться и на тех, кто непосредственно общается с клиентами, продавая услуги и продукты.Банк России рекомендует при премировании этих сотрудников обращать внимание не на рост объемов продаж, а на их качество. Если же нормативы нарушены (было недобросовестное выполнение обязанностей ради повышения объемов продаж), то необходимо снижать премии для сотрудников, допустивших это, отмечается в письме ЦБ РФ.