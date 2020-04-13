Бывший игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе Сиэтл Сихоукс Тарварис Джексон погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в штате Алабама.

Бывший игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе "Сиэтл Сихоукс" Тарварис Джексон погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел в штате Алабама.Джексон скончался в возрасте 36 лет после того, как попал в аварию воскресным вечером, сообщает CBS News. Факт смерти Джексона был подтвержден в Университете штата Теннесси. Там экс-футболист тренировал защитников студенческой команды.Перстень обладателя Супербоула Джексон завоевал в 2014 году, когда играл за "Сиэтл". Также он выступал в составе "Миннесоты Вайкингз" и "Баффало Биллз".