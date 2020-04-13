Ранее он был выявлен у двоих сотрудников местной администрации

В Петушках сотрудников районной администрации проверяют на наличие коронавируса. Об этом сообщает Зебра ТВ со ссылкой на представителей регионального управления Роспотребнадзора.Напомним, ранее коронавирус был выявлен у двоих работников администрации Петушинского района, что поставило под сомнение здоровье всех, кто контактровал с ними. Сейчас у этих муниципальных служащих берут анализы, а затем отправят на двухнедельный карантин.По состоянию на 13 апреля коронавирус в Петушинском районе был подтверждён у 16 человек. Больше только в Муроме – 17. Всего во Владимирской области выявлено уже 84 случая заражения COVID-19.