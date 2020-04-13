Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1 миллион 850 тысяч человек. Жертвами стали 114 тысяч пациентов. Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соединенных ..

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 1 миллион 850 тысяч человек. Жертвами стали 114 тысяч пациентов. Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соединенных Штатах, Испании и Италии, сообщает "".Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 2 558 человек. Таким образом, общее число заразившихся в стране составляет 18 328. За весь период выздоровели 1 470 пациентов, умерли 148.