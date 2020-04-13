Портал mos.ru, на котором в Москве начали выдавать цифровые пропуска, абсолютно рабочий. На данный момент на нем уже выписано более 885 тысяч пропусков, из них 90% - для работающих. Об этом в эфире 60 минут заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Портал mos.ru, на котором в Москве начали выдавать цифровые пропуска, абсолютно рабочий. На данный момент на нем уже выписано более 885 тысяч пропусков, из них 90% - для работающих. Об этом в эфире "60 минут" заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.Однако системе тяжело, потому что она постоянно находится под атакой. "Люди не могут достучаться из-за паразитного трафика, который очень мешает", — уточнил министр, заверив, что постепенно эта ситуация исправляется.Эдуард Лысенко рассказал о системе получения пропусков. Она носит заявительный характер. Человеку необходимо ввести информацию, с помощью которой его смогут идентифицировать при встрече с полицейским.При этом министр отметил, что попытки манипулировать и обманывать будут пресекаться. Вся поступившая информация сразу проверяется. При несоответствии данных пропуска будут аннулироваться, а человек нести соответствующую ответственность."Мы соблюдаем доверительный принцип, но будем все проверять", — сказал Лысенко.Вместе с тем он успокоил всех, кто опасается оставлять свои личные данные на портале mos.ru: "Никакие данные, попадающие в портал, никуда не утекут".Также Лысенко сообщил, что для москвичей, выехавших на карантин в Подмосковье, можно будет получить пропуск как в столице, так и в области. Пропуск, выписанный в Подмосковье, в свою очередь, будет действителен при въезде в Москву.Говоря о передвижении детей до 14 лет, министр подчеркнул, что они должны соблюдать режим самоизоляции. Перемещаться им можно только в сопровождении родителей, имеющих выписанный на себя пропуск с указанием детей.В соответствии с указом мэра столицы, из-за угрозы распространения коронавируса с 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск. Получить его можно либо на портале mos.ru, либо отправив СМС на номер 7377, либо позвонив по телефону + 7 (495) 777-77-77.