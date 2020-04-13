Они станут обязательными со среды, 15 апреля.

У московских автомобилистов есть два дня на оформление специальных цифровых пропусков: которые с 15 апреля станут обязательны для передвижения по столице.11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ и на сайте мэра и правительства Москвы уже заработал раздел, где можно оформить цифровой пропуск.С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте. Для его получения сначала выбираем вариант: получение цифрового пропуска для работающих, разовая поездка для посещения медицинской организации или разовая поездка в иных целях.Затем цифровой пропуск надо сохранить (сделать скриншот на телефоне, получить на электронную почту, распечатать или записать на бумаге) и иметь с собой при передвижении по городу. Также при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.Ездить на работу могут только сотрудники организаций, деятельность которых не приостановлена, и только в случае, если их присутствие на рабочем месте является необходимым. Пропуск "для работающих" также подходит для тех, кто работает с разъездами по городу (транспорт, курьеры и др.). Такой пропуск не ограничен маршрутом передвижения и выдается по 30 апреля.Пропуск для разовой поездки в медучреждение выдается на один календарный день, но неограниченное количество раз. А вот пропуск для разовой поездки "в иных целях" тоже выдается на один календарный день, но не чаще двух раз в неделю.Для передвижения по городу пешком (выгул собаки, поход в магазин) оформление цифрового пропуска не требуется. Также не понадобится он и тем, у кого есть действующее служебное удостоверение военнослужащего, судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, журналиста, государственного и муниципального служащего и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, а удостоверение или личная карточка охранника.