Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев поделился своим мнением о возможности передачи коронавируса COVID-19 через насекомых. Зуев отметил, что о таком способе заражения ему неизвестно, ..

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев поделился своим мнением о возможности передачи коронавируса COVID-19 через насекомых. Зуев отметил, что о таком способе заражения ему неизвестно, сообщают "".Специалист пояснил, что если бы насекомые действительно могли распространять инфекцию, то об этом было бы давно известно. Но в настоящее время утверждения об этом являются не более чем плодом воображения.13 Апр 2020 в 1:50 PDT