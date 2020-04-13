Самолет Военно-воздушных сил Пакистана разбился во время тренировочного полета в провинции Пенджаб, оба члена экипажа погибли. Момент падения попал на видео.

Самолет Военно-воздушных сил Пакистана разбился во время тренировочного полета в провинции Пенджаб, оба члена экипажа погибли, сообщает Thenews.com.pk. Момент падения попал на видео.ЧП произошло утром 13 апреля близ Гуджрата. На кадрах видно, как учебно-тренировочный MFI-395 Super Mushshak стремительно теряет высоту и на глазах нескольких десятков человек падает в поле. Пожара не последовало, хотя от самолета мало что осталось, так что поначалу в сводках даже сообщалось, что рухнул дрон.В результате происшествия обе члена экипажа — майор Умер и лейтенант Фиазан — погибли. В причинах произошедшего сейчас разбираются эксперты.