Выпивший житель Хабаровска засиделся в гостях и решил добраться домой за рулем своего автомобиля. Мужчина спровоцировал аварию, убившую двух человек, и стал фигурантом уголовного дела по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 13 апреля, в Хабаровске.Как сообщают местные СМИ, мужчина, засидевшийся в гостях, решил добраться домой на своей машине. Его не смутил тот факт, что он употреблял алкоголь.Как впоследствии рассказал сам предполагаемый виновник ДТП, отделавшийся ссадинами и ушибами, он решил, что не создаст никаких помех, проехав на красный свет через пустой перекресток.К несчастью, перекресток оказался не пустым, и лихач протаранил автомобиль Suzuki Alto, двигавшийся на разрешающий сигнал светофора. Пассажир Suzuki скончался на месте, а водитель, получивший серьезные повреждения головы, умер уже в больнице.У мужчины, спровоцировавшего столкновение, установлено состояние опьянения средней степени. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части шесть статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.