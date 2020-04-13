Объем производства в экономике Чили сократится на 4,9% во II квартале, так как глобальная вспышка коронавируса продолжает негативно сказываться на одной из наиболее экспортно ориентированных экономик Южной Америки, показал опрос аналитиков центрального банка страны, передает Reuters.

Объем производства в экономике Чили сократится на 4,9% во II квартале, так как глобальная вспышка коронавируса продолжает негативно сказываться на одной из наиболее экспортно ориентированных экономик Южной Америки, показал опрос аналитиков центрального банка страны, передает Reuters.Власти Чили закрыли границы страны в начале марта, и крупные районы столицы Сантьяго, города с населением 6 миллионов человек, были заблокированы, чтобы остановить распространение вируса. Торговые центры, школы, кинотеатры и большинство предприятий, предоставляющих второстепенные услуги, были закрыты.Опрос 52 аналитиков показал, что центральный банк будет удерживать базовую процентную ставку на уровне 0,5% в течение по крайней мере следующего года, чтобы поддержать разрушенную экономику.Правительство Чили также объявило о пакете мер стимулирования в объеме около 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в апреле вырастут всего на 0,2%, что объясняется снижением цен на топливо и слабым спросом. Годовая инфляция была на уровне 2,9%, в нижней части целевого диапазона центрального банка от 2% до 4%.Экономика Чили во многом зависит от ​​экспорта товаров от меди до лосося, вина, фруктов и овощей.Правительственная статистика показывает, что треть экспортных поставок страны идут из Чили в Китай, чья экономика сейчас на пути восстановления после нескольких месяцев борьбы с коронавирусом.