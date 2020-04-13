ВВП России может упасть во II квартале на 18% в годовом выражении, в III квартале — на 0,9%, а в IV квартале ВВП может вырасти на 1,3%, отмечает Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. В целом ВВП снизится в 2020 году на 3,8% при среднегодовой цене нефти $34 за баррель.

ВВП России может упасть во II квартале на 18% в годовом выражении, в III квартале — на 0,9%, а в IV квартале ВВП может вырасти на 1,3%, отмечает Институт исследований и экспертизы "ВЭБ.РФ". В целом ВВП снизится в 2020 году на 3,8% при среднегодовой цене нефти $34 за баррель.В 2021 году ВВП России вырастет на 4,8% при цене нефти $44 за баррель.Спад в оптовой и розничной торговле составит во II квартале 2020 года 26%, в 2020 году — 4,3%.Реальные располагаемые доходы населения сократятся во II квартале на 17,5%, в 2020 году — на 6,5%. В 2021 году доходы населения увеличатся на 6,1%, полагает "ВЭБ.РФ".Экономисты "ВЭБ.РФ" предложили набор первоочередных мер для ускорения роста ВВП. Необходимо смягчить денежно-кредитную политику, докапитализировать институты развития, пересмотреть бюджетное правило путем поднятия цены отсечения до $50 за баррель или установления предельной величины госдолга и расходов на его обслуживание, изменить нацпроекты, усовершенствовать ЖКХ и запустить программы улучшения городской среды, увеличить расходы на здравоохранение, образование и науку.Между тем антикризисные меры правительства позволят возобновить рост экономики и выполнить социальные обязательства, полагает "ВЭБ.РФ". В III квартале экономика начнет преодолевать последствия снижения цен на нефть и пандемии коронавируса. Положительную роль сыграют и договоренности в рамках ОПЕК+.