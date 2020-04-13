Елена Соловей – любимая актриса миллионов зрителей, которые помнят ее, несмотря на то, что уже давно она уехала в США, в Судьбе человека рассказывает о съемках у Никиты Михалкова, причинах отъезда за границу и желании вернуться, если ее позовут сниматься в России вновь.

Елена Соловей – любимая актриса миллионов зрителей, которые помнят ее, несмотря на то, что уже давно она уехала из России, снималась в таких культовых фильмах, как "Раба любви". "Семь невест ефрейтора Збруева", "Вам и не снилось", "Ищите женщину" и других.Она была любимой актрисой Никиты Михалкова, который создал все условия, чтобы именно Соловей снималась в картине "Раба любви", хотя поначалу Елена от этой роли отказывалась.Не только в профессии (узнавать на улицах Соловей стали уже на третьем курсе театрального вуза), но и в любви, в своей женской жизни актриса тоже была счастлива.На съемках фильма "Драма из старинной жизни" Елена познакомилась со своим будущем мужем — художником-постановщиком Юрием Пугачом. Это была любовь с первого взгляда, и Соловей, отказавшись от приглашения к Малый театр, без колебаний уехала к мужу в Ленинград.В браке родились двое детей, которых Елена, в отличие от других актрис, часто брала с собой на съемки, но все равно испытывала перед ними чувство вины.И именно из-за них Соловей приняла решение уехать в США. Там она живет уже почти 30 лет, но, признается актриса, если бы ее снова пригласили сниматься в России, она приехала бы, не задумываясь.Ради какой киноленты Соловей отказалась от роли Миледи в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера"?Почему Соловей торопила Михалкова с завершением съемок "Рабы любви"? Какие слова на самом деле говорила героиня в финале фильма? И почему актриса никогда не ходила на премьеры кинолент, где она снималась?Об этом Елена Соловей рассказывает в первой части программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".В следующем выпуске – продолжение разговора с актрисой о периоде ее жизни за океаном и о смерти любимого мужа.