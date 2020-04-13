С 13 апреля еще одну городскую клиническую больницу Уфы закрыли на прием и выписку пациентов. Такое решение принято в связи с тем, что у пациента, госпитализированного с острой хирургической патологией выявлена внебольничная пневмония.

С 13 апреля еще одну городскую клиническую больницу Уфы закрыли на прием и выписку пациентов. Такое решение принято в связи с тем, что у пациента, госпитализированного с острой хирургической патологией выявлена внебольничная пневмония."Первый анализ на коронавирус у мужчины дал сомнительно положительный результат. Контактировавших с ним сотрудников персонала перевели на самоизоляцию. Медучреждение закрыто для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий. Поликлиника продолжает работу в штатном режиме. Пока речь не идет о жестком карантине, таком, как в Республиканской клинической больнице им. Куватова ", — рассказали ГТРК "Башкортостан" сотрудники медицинского учереждения.Напомним, в РКБ им. Куватова из 130 пациентов с диагнозом "пневмония" у 52 подтвердился анализ на коронавируную инфекциюс. Об этом рассказала главбольницы Эльза Сыртланова.Также накануне поликлиника Раевской ЦРБ также закрылась на карантин, так как у жителя Альшеевского района был подтвержден диагноз COVID-19. Добавим, что с подозрением на коронавирус в республике сейчас находятся 236 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.Отметим также, что в новую инфекционную больницу в Башкирии планируют построить в конце мая - на месяц раньше намеченного срока. Всего за неделю под Уфой строители уже возвели фундамент и установили каркас одного из объектов клиники. Такие темпы удивляют даже бывалых строителей.Инфекционный центр рассчитан 100 палат или 470 мест. Он включает в себя семь отдельных модульных корпусов, которые объединены в цельный комплекс. Кроме того, здесь будет установлено 72 аппарата ИВЛ.Этот проект стал первым в республике, который возводят в такие сжатые сроки. Однако, если учитывать темпы распространения инфекции, — на счету каждый день.