Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о преодолении в России имбирного кризиса.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о преодолении в России "имбирного кризиса".Цены на имбирь резко выросли после распространения в интернете недостоверной информации о возможности вылечиться от коронавируса при помощи имбиря. Поставщики-спекулянты после информационной атаки создали ажиотаж, сокращая поставки в торговые сети и резко подняв цены."Это в свою очередь повлекло ажиотажный спрос на товар и установление некоторыми магазинами ценника в диапазоне 3-7 тысяч руб. за 1 килограмм", — сообщается в пресс-релизе ФАС, который цитирует "Интерфакс".После действий ФАС заработали рыночные механизмы, и цены на имбирь стабилизировались. Торговые сети федерального уровня – с магазинами в разных регионах – начали продажу имбиря по рыночной цене в размере 400-700 руб. за 1 килограмм. Это позволило устранить дефицит и исправить ситуацию.