Нападающий сборной России и испанской Сельты Федор Смолов внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Футболист оказал поддержку московской станции скорой помощи.
Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Федор Смолов внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Футболист оказал поддержку московской станции скорой помощи.
Как сообщает официальный Twitter сборной России, Смолов перечислил средства на счет станции скорой помощи. На эти деньги приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для борьбы с вирусом COVID-19.
С разрешения "Сельты" Федор Смолов вернулся в Россию из Испании и находится на карантине. После завершения пандемии футболист вернется в расположение своего клуба.