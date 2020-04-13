Нападающий сборной России и испанской Сельты Федор Смолов внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Футболист оказал поддержку московской станции скорой помощи.

Нападающий сборной России и испанской "Сельты" Федор Смолов внес свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Футболист оказал поддержку московской станции скорой помощи.Как сообщает официальный Twitter сборной России, Смолов перечислил средства на счет станции скорой помощи. На эти деньги приобретены маски, респираторы, специальные очки и бактерицидные лампы для борьбы с вирусом COVID-19.С разрешения "Сельты" Федор Смолов вернулся в Россию из Испании и находится на карантине. После завершения пандемии футболист вернется в расположение своего клуба.