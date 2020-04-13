Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает относительно реалистичным прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном временном росте безработицы до 8 миллионов человек, заявил замглавы ФНПР Александр Шершуков.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает относительно реалистичным прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможном временном росте безработицы до 8 миллионов человек, заявил замглавы ФНПР Александр Шершуков.Количество безработных составляло к 1 январю 3,5 миллиона человек, отметил Шершуков в интервью "Интерфаксу". С учетом всех факторов прогноз роста безработицы до 8 миллионов человек отражает относительно реалистичную перспективу, пояснил Шершуков.Основной удар примут на себя малые и средние предприятия (МСП), присутствие профсоюзных организаций в которых не столь значительно, как в крупных компаниях, подчеркнул Шершуков.В свою очередь основатель Superjob.ru Алексей Захаров считает, что продление режима карантина до июня оставит без работы 20-25 миллионов россиян, а 80% МСП "умрут".