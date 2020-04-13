Игроки лондонского клуба Арсенал не поддержали предложенную клубом антикризсную программу. Футболисты отказались от сокращения зарплат.

Игроки лондонского клуба "Арсенал" не поддержали предложенную клубом антикризсную программу. Футболисты отказались от сокращения зарплат.В связи с пандемией корнавирусу руководство "Арсенала" предложило игрокам снизить размер заработной платы. Если "канониры" после доигровки сезона не пробьются в еврокубки, то оклады футболистов сокращались бы на 12,5 %. В случае выхода в Лигу Европы, то жалованье урезалось бы на 7,5%, информирует РИА Новости.Но это предложение было отвернуто игроками клуба. Футболисты считают, что в случае непопадания в европейские турниры, и так потеряют в деньгах.