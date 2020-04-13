Игроки лондонского клуба Арсенал не поддержали предложенную клубом антикризсную программу. Футболисты отказались от сокращения зарплат.
Игроки лондонского клуба "Арсенал" не поддержали предложенную клубом антикризсную программу. Футболисты отказались от сокращения зарплат.
В связи с пандемией корнавирусу руководство "Арсенала" предложило игрокам снизить размер заработной платы. Если "канониры" после доигровки сезона не пробьются в еврокубки, то оклады футболистов сокращались бы на 12,5 %. В случае выхода в Лигу Европы, то жалованье урезалось бы на 7,5%, информирует РИА Новости.
Но это предложение было отвернуто игроками клуба. Футболисты считают, что в случае непопадания в европейские турниры, и так потеряют в деньгах.